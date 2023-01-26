деревня Залесье, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1905) — Familio

Залесье

Каргопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой церкви Троицкого погоста. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Быковская волость
30198. ЗалесьеНикольскоеРечке Онеге645До ближайшего поселения: 1. До школы: 2. До почтового отделения: 14. До пароходной пристани: Ближайшая железно-дорожная станция "Няндома" . Крестьянское: 16. Не крестьянское: —. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —. Крестьянское: 29. Не крестьянское: —. Крестьянское: 37. Не крестьянское: —.

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