Залесье
Каргопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой церкви Троицкого погоста. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
30198. ЗалесьеНикольскоеРечке Онеге645До ближайшего поселения: 1. До школы: 2. До почтового отделения: 14. До пароходной пристани: Ближайшая железно-дорожная станция "Няндома" . Крестьянское: 16. Не крестьянское: —. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —. Крестьянское: 29. Не крестьянское: —. Крестьянское: 37. Не крестьянское: —.