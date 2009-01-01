деревня Староселье, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Староселье

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Старосельская волость
379. Староселье, местечко бывшее владельческое, дворов 33, жителей 242, волостное правление, 2 церкви православные, церковь римско-католическая, синагога, школа, водяная Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Любиничская волость
22Дер. Старосельеторг. дорогеколодцеСтаросельск. с. о. 67231250Городецкого пр. 3646

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Словенский сельсовет
д Староселье157

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Словенский сельсовет
д. Староселье117

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