деревня Нижняя Шкава, деревня Нижняя Шкава, Знаменский район, Орловская область (на 2018) — Familio

Нижняя Шкава

Знаменский район, Орловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
706Шкава, д. вл.при р. Витебети.451593230

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Мымринская волость
Нижн. Шкова (деревня)12Ольгино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
292237Нижняя Шкавадеревня53°21'с.ш.35°27'в.д.N-36-095
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