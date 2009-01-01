Населенное место

Понизье 1-е, им. (Козловского),жит. 24 (18 м. 6 ж.), дес. 490, у. гор. 49 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Залесье 7 в.

Понизье, ус. (Козловского), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 20, раз. см. предыдущ.

Понизье, б. кор (Козловских), жит. 5 (2 м. Зж.), дес. 1, раз. см. предыдущ.

Понизье, вод мел. (Козловских), жит. 6 (3 м. 2 ж.), дес. 1½, раз. ст. предыдущ.

Понизье, 2-е, им. (Огаповской), жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 171, раз. см. предыдущ.

Понизье, вод. мел. (Огановской), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. —, раз. см. предыдущ.

Понизье 3-е, им. (Антусевича), жит. 12 (8 м. 4 ж.), дес. 135, раз. см. пред.

Понизье, ус. (Витковского), жит. 17 (9 м. 8 ж.), дес. 22, у. гор. 38 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 8 в.