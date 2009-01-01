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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Понизье 1-е, им. (Козловского),жит. 24 (18 м. 6 ж.), дес. 490, у. гор. 49 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Залесье 7 в.
Понизье, ус. (Козловского), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 20, раз. см. предыдущ.
Понизье, б. кор (Козловских), жит. 5 (2 м. Зж.), дес. 1, раз. см. предыдущ.
Понизье, вод мел. (Козловских), жит. 6 (3 м. 2 ж.), дес. 1½, раз. ст. предыдущ.
Понизье, 2-е, им. (Огаповской), жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 171, раз. см. предыдущ.
Понизье, вод. мел. (Огановской), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. —, раз. см. предыдущ.
Понизье 3-е, им. (Антусевича), жит. 12 (8 м. 4 ж.), дес. 135, раз. см. пред.
Понизье, ус. (Витковского), жит. 17 (9 м. 8 ж.), дес. 22, у. гор. 38 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 8 в.
Понизье, д., жит. 196 (98 м. 98 ж.), дес. 198, у. гор. 49 в., вол. пр. 66 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Залесье 7 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Понизье132
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Понизье84