сельцо Федоровское, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Федоровское

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Липецкой области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2351Федоровское, сц. вл.при рч. Снежетке.51234122119

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Свежеток и Д. Федоровка80Вечесловы144126

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Снежетковская волость
Федоровская малая деревня4905при р. Снежеток впад. в р. Становую рясу16594710651Снежетокъ
Федоровская большая деревня4911при реке Снежетокъ271001032035Снежетокъ

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