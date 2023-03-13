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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
166Кишкинка, д. каз. и вл.при р. Цне.30741133128
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
21. Кишкинка, деревня бывшая владельческая, при реке Цне, дворов 58, жителей 345, 2 церкви православных, богадельня, торжок 25-го — 26-го окт.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Кишкинка дер. 2 общ.10Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
195943КишкинкадеревняКореловскийрк. ЦонВсего: 13. Крестьянского типа: 13.35387326.78.58Нарышкино, М.-Б.-Б. ж. д. : 8,5 км.п.-т. о. Нарышкино: 8,5 км.—