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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
276. Литвинова, деревня бывшая владельческая, при реке Ушач, дворов 10, жителей 78, волостное правление (уездный город в 12 верстах), школа. В 4 верстах — Малина Рудня, г Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
59ЛитвиноводеревняколодецДубровского, православногоБездедовичскому сельскому обществу-
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Литвиново31
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Литвиново49