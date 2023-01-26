деревня Литвиново, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Литвиново

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Бононская волость
276. Литвинова, деревня бывшая владельческая, при реке Ушач, дворов 10, жителей 78, волостное правление (уездный город в 12 верстах), школа. В 4 верстах — Малина Рудня, г Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Ветринская волость
59ЛитвиноводеревняколодецДубровского, православногоБездедовичскому сельскому обществу-

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д Литвиново31

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д. Литвиново49

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