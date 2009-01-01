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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Каменка, им. (Лацинского), жит. 15 (10 м. 5 ж.), дес. 230, у. гор. 25 в., вол. пр. 19 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Гудогай 7 в.
Каменка, мел. (Лещинского), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 1, у. гор. 26 в., вол. пр. 20.в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Гудогай 8 в.
Каменка, д., жит. 41 (21 м. 28 ж.), дес. 53, у. гор. 6 в., вол. пр. 12 в., ст. кв., 16 в., ст. ж. д. Солы 24 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Каменка18
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Каменка7