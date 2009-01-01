Населенное место

Каменка, им. (Лацинского), жит. 15 (10 м. 5 ж.), дес. 230, у. гор. 25 в., вол. пр. 19 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Гудогай 7 в.

Каменка, мел. (Лещинского), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 1, у. гор. 26 в., вол. пр. 20.в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Гудогай 8 в.