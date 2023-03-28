Третниково
Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Проект часовни в деревне Третниково Семеновской волости Грязовецкого уезда. 1912–1922 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 496. Опись 1. Дело 20298.
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Плосковской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Третниково264398деревняРусские297275147
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Третниково 2031деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.2629
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249300Третниководеревня58°37'с.ш.40°11'в.д.O-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432516д Третниководеревня