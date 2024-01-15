деревня Зайцево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Зайцево

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Маниловский сельсовет
Зайцево I 4859хуторЗимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 206 км. Летнее: —.11
Завцево II 4860хуторЗимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 206 км. Летнее: —.55

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
227889Зайцеводеревня59°41'с.ш.42°25'в.д.O-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Толшменское сельское поселение
19646444161д Зайцеводеревня

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