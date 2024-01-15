Зайцево
Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Зайцево I 4859хуторЗимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 206 км. Летнее: —.11
Завцево II 4860хуторЗимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 206 км. Летнее: —.55
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
227889Зайцеводеревня59°41'с.ш.42°25'в.д.O-38-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646444161д Зайцеводеревня