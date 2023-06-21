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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьянки дер. Бараново Вшельской волости Лужского уезда Елизаветы Алексеевой о выдаче ей страховой премии за сгоревшее имущество. 1900–1904 гг. // Центральн Показать все
О выделении земли под школу крестьянами с. Бараново Вшельской волости Лужского уезда. 1905–1906 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
О земле крестьянина д. Бараново Вшельской волости Лужского уезда Г. Григорьева. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опис Показать все
По жалобе кр. Лужского уезда Вшельской волости дер. Баранова М. Филиппова на невыдачу ему страхового вознаграждения за сгоревшую избу. 1900 г. // Центральный государствен Показать все
Об измерении с нанесением на план участка земли в количестве 10 дес. в пуст. Раменье, прид. Бараново, Вшельской вол. 1904–1905 гг. // Центральный государственный историче Показать все
О выдаче пособий и ссуд крестьянам д. Бараново Вшельской вол., переселяющимся на надельную пустошь Крутец. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2395Бараново, д. вл.при колодцах.724745140156
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
209. Баранова, деревня бывшая владельческая, дворов 59, жителей 362, часовня, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59320Барановодеревня58°06'00"29°53'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422106д Барановодеревня