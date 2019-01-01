деревня Девятка, деревня Девятка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Девятка

Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Тамбовской губ., Борисоглебского у., Бичаевской вол., дер. Девятки Павле Меркулове Бадине /прил. фото/. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 1 Показать все
Дело по ходатайству граждан деревни Девятки Пигаевской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии об образовании сельсовета. 1925 г. // Гос. архив Российской Федер Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
590Девятка (Артемьевка), д. каз.при колодце.913089302317

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Пичаевская волость
243. Девятка, деревня бывшая государственная, дворов 108, жителей 877

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Пичаевская волость
деревня Девятка«Токаревская» п.-т. кон. Тамб. губ.9118

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Токарёвский район
289117Девяткадеревня51°52'41°07'M-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Токарёвский муниципальный район, Сельское поселение Полетаевский сельсовет
68642455106д Девяткадеревня
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