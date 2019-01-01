- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О крестьянине Тамбовской губ., Борисоглебского у., Бичаевской вол., дер. Девятки Павле Меркулове Бадине /прил. фото/. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 1 Показать все
Дело по ходатайству граждан деревни Девятки Пигаевской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии об образовании сельсовета. 1925 г. // Гос. архив Российской Федер Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
590Девятка (Артемьевка), д. каз.при колодце.913089302317
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
243. Девятка, деревня бывшая государственная, дворов 108, жителей 877
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Девятка«Токаревская» п.-т. кон. Тамб. губ.9118
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
289117Девяткадеревня51°52'41°07'M-37-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68642455106д Девяткадеревня