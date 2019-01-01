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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Крестьяне с. Белогорки Царевщинской волости Мокшанского уезда Родимов Т. Ф. и его жена Родимова Ф. А. , жившие в своей избе на Всесоюзной выставке в Москве. (Репродукция Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Белогорка Царевщинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3668.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1123Белогорка (Белая Гора), д. вл.при рч. Шукше и руч. Березовке.2727111398414
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
Д. Белогорка53Афанас. Алекс. Столыпин430—107
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
608. Велогорки, сельцо бывшее владельческое, при речке Шукше, дворов 139, жителей 1166, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47597Белогоркасело53°36'44°52'N-38-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56645422106с Белогоркасело