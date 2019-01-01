деревня Дунилово, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дунилово

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению товарищества крестьян дер. Дудилово Родюкинской волости об аренде сенокосов. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7243.
Дело по отношению уполномоченных крестьян дер. Дунилово Родюкинской волости Москвиных о прирезке земли. 1907–1913 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5489Дунилово, д. каз.при р. Юге.393752025

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Родюкинская волость
Дунилова3532½

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Родюкинская волость
1083. Дунилово, село бывшее государственное, при реке Юге, дворов 9, жителей 65, 2 церкви православных, дегтярный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
33573Дуниловодеревня59°20'с.ш.45°51'в.д.O-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Завражское сельское поселение
19634420121д Дуниловодеревня

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