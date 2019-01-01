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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению товарищества крестьян дер. Дудилово Родюкинской волости об аренде сенокосов. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7243.
Дело по отношению уполномоченных крестьян дер. Дунилово Родюкинской волости Москвиных о прирезке земли. 1907–1913 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5489Дунилово, д. каз.при р. Юге.393752025
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Дунилова3532½
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1083. Дунилово, село бывшее государственное, при реке Юге, дворов 9, жителей 65, 2 церкви православных, дегтярный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33573Дуниловодеревня59°20'с.ш.45°51'в.д.O-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634420121д Дуниловодеревня