- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Карповичи, ф. (Щуки), р. Неман, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 24, у. гор. 56 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Лида 56 в.
Карповичи, д., р. Неман, жит. 20 (11 м. 9 ж.), дес. 16,24, у. гор. 56 в., вол. пр. 11 ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лида 56 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Карповичи13
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Карповичи13