деревня Григорьевка, Томский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Григорьевка

Томский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Ново-Григорьевский
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Томской области

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Ишимская волость
17Пос. Ново-Григорьевский1301304098

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Томский округ, Ишимский район, Григорьевский сельсовет
Григорьевка, с.-сов., шк. 18178деревняруч. Багуйдак189693217255472Украинцы64643434

Мы используем куки для улучшения работы сайта.