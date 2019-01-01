деревня Данилово, деревня Данилово, Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Данилово

Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
7292Данилово, с. вл.при рч. Крутце.252540129169Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Даниловская волость
378. Данилово, село бывшее владельческое, при реке Крутце, дворов 52, жителей 310, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Корчевской уезд, Даниловская волость
село Данилова

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Даниловская волость
7Данилово63

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Конаковский район
109025Даниловодеревня56°36'37°03'O-37-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Ручьевское сельское поселение
28630422136д Даниловодеревня
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