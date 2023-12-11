деревня Гаревка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Гаревка

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Родюкинская волость
1081. Гаревая, деревня бывшая государственная, при речке Гаревой, дворов 8, жителей 48, дегтярный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
241959Гаревкадеревня59°24'с.ш.44°22'в.д.O-38-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Березниковское сельское поселение
19608408121д Гаревкадеревня

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