село Новосильское, село Новосильское, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Новосильское

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись столярной мастерской жителя с. Новосильского Голосновской волости Землянского уезда Павла Максимовича Положенцева. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Опись конной просорушки жителей с. Новосильского Голосновской волости Землянского уезда Петра Ивановича Чертова и Фрола Трифоновича Сараева. 1905 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Опись конной просорушки жителей с. Новосильского Голосновской волости Землянского уезда Аксена Ларионовича Иванова и Флора Борисовича Сафонова. 1905 г. // Гос. архив Воро Показать все
Опись мельницы жителей с. Новосельского Голосновской волости Землянского уезда Захара Герасимовича и Константина Денисовича Сахаровых. 1905 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Документы о выделении земли гр. с. Новосильское Голосновской волости Хорошилову А. П., Хорошилову Д. И. и др. /заявления, списки/. 1922 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Заявление о выделении отрубного участка гр. с. Новосильского Голосновской волости Чертову П. П. от 27 апреля 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р23. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Татьяна БогачеваИзучение фамильных линий, краеведение, реконструкция, сохранение информации о жителях села

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1547Новосильское (Поганец), с. каз.при руч. Головище.153032212901398Церковь православная. 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Голосновская волость
660. Новосильское (Поганец), село бывшее государственное, дворов 340, жителей 2881, церковь православная, 2 лавки, торжок 1-го октября, ярмарка 15-го — 29-го июня.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Голосновская волость
Новосильское (Поганец)1883селоНовосил.5153503

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
7847Новосильскоесело51°56'с.ш.38°32'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Новосильское сельское поселение
20649456101с Новосильскоесело
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