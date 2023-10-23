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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5376Запольская, дер.при р. Обве.10470245780Часовня православная 1. Торжок 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1558. Запольская, деревня бывшая владельческая, при реке Обве, дворов 23, жителей 115, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
35) д. Запольская, на р. ОбвеСалтыковское общество287581Бывшие помещичьиПравославныеРусские10112
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
722926Запольскаядеревня58°16'00"54°44'00"O-40-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622410236д Запольскаядеревня