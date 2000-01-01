деревня Старо-Щетникова, Викуловская волость, Тарский уезд (на 1912) — Familio

Старо-Щетникова

Викуловская волость, Тарский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Викуловская волость
Старо-Щетникова (Слякишива) д., при р. Ишиме, на прос. дор.2822939993

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