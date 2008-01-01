хутор Севериновь, хутор Севериновь, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Севериновь

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Опись имущества конной мельницы жителя деревни Северинова Луценковской волости Бирюченского уезда Щербакова Василия Петровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
346Севериновь, хут. вл.при отвершке Северинова оврага.5636157070

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Луценковская волость
Северинов7118хуторСевериновскаго26167
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