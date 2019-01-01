село Кайдалово, село Кайдалово, Карымский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Кайдалово

Карымский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Кайдаловское станичное общество
49Кайдаловсная ст., ст. пр.Крестьянских дворов: 115. Остальных дворов: 5. Всех дворов: 120. 948

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Карымский район
21298Кайдаловосело51°39'114°35'M-50-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Карымский муниципальный район, Кайдаловское сельское поселение
76620430101с Кайдаловосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close