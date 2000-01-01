деревня Беласовская Трубина, Семеновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Беласовская Трубина

Семеновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
3650Беласовская Трубина, д. каз.при рч. Трубине.151751722

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Богоявленская волость
д. Беласовская Трубина9514146

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Хвостиковская волость
Белас. Трубина хут.44Богоявленск. 9Семенов551575
Семеновский уезд, Богоявленская волость
Беласовск. Трубина д.67Богоявленск. 69Богоявл. 551575

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