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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению кретьянина Кадниковского уезда Вожегодской вол. д. Сорочинской Давыдова от отобрании у него надела земли в пользу крестьянина Леонтьева. 1889 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Вожегодской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4801Сорокинская, д. вл.при р. Турынге.12030134662
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4125СорогинскаяНовожилов.Ильинскийсвободные хлебопашцы1103112
42—СорогинскаяНовожилов.ИльинскийРадожицкого1103498
43—СорогинскаяЕфимовскоеИльинскийЧелищева110351412
44—СорогинскаяУгловскоеИльинскийГречковского110361417
45—СорогинскаяУгловскоеИльинскийЛиверовск.1103132629
46—СорогинскаяУгловскоеИльинскийбывшие государственные1103153
47—СорогинскаяУгловскоеИльинскийМерцалова1103———
48—СорогинскаяУгловскоеИльинскийМерцалова1103132
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сорогинская 262деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 163 км. Летнее: —.4141
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34295Сорожинскаядеревня60°24'с.ш.40°04'в.д.P-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618151306д Сорожинскаядеревня