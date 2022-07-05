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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Усть-Инза Чирковской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2808.
Дело о Кяримове Тамин-Даре Юнигьеве, крестьянине д. Усть-Инга, Чирневской волости, Городащенского уезда, Пензенской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии (ст. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
279Усть-Инза, д. каз.при р. Инзе.8045150569621Магометанская мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
172. Усть-Инза, деревня бывшая государственная, при реке Инзе, дворов 214, жителей 1500, мечеть, школа, 2 поташн. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47015Усть-Инзасело53°53'45°49'N-38-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56653413131с Усть-Инзасело