деревня Городище, деревня Городище, Киришский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Городище

Киришский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Городищенская волость
315. Городище, село бывшее государственное, при реке Волхове, дворов 125, жителей 750, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, часовня, шк Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Городищенская волость
село Городище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Киришский муниципальный район
24720Городищедеревня59°38'32°08'O-36-017

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
О неправильном взыскании недоимки с крестьянина д. Городище Городищенской волости Новоладожского уезда И. Зернова. 1904 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. Ст Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевское сельское поселение
41624428111д Городищедеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3002Городище, с. каз.при р. Волхове.5923106286345Церковь православная. Часовень 2. Сельское училище. Два торжка.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Городищенская волость
Городище с., пристань601 стан245 участок27город Новая Ладога.
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