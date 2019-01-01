деревня Власовская, деревня Власовская, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Власовская

Мышкинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Мышкинский район
387701Власовскаядеревня57°52'с.ш.38°18'в.д.O-37-077

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 надела Антоном Яковлевым, крестьянином д. Власовская Ново-Никольской вол. Мышкинского у. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело по обвинению по 103 ст. уголовного уложения крестьянина деревни Власовской Ново-Никольской волости Мышкинского уезда Ярославской губернии Алексея Ивановича Иванова. Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение
78621415448д Власовскаядеревня

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Ново-Никольская волость
д. ВласовскаяIX. Ново-Никольское общество94381111Ново-Никольский приход
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close