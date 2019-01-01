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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387701Власовскаядеревня57°52'с.ш.38°18'в.д.O-37-077
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 надела Антоном Яковлевым, крестьянином д. Власовская Ново-Никольской вол. Мышкинского у. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело по обвинению по 103 ст. уголовного уложения крестьянина деревни Власовской Ново-Никольской волости Мышкинского уезда Ярославской губернии Алексея Ивановича Иванова. Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78621415448д Власовскаядеревня
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ВласовскаяIX. Ново-Никольское общество943811—11Ново-Никольский приход