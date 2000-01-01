деревня Сосницас, деревня Сосницас, Susāju pagasts, Balvu novads (на 2021) — Familio

Сосницас

Susāju pagasts, Balvu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Balvu novads, Susāju pagasts
Sosnīcas100108807ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Мариенгаузенская волость
60СосницыдеревняВяда, рекаКатолики - Мариенгаузенского, римско-католического; православные - Эржепольского, православного; лютеране - Стружено-Стернянского, лютеранскогоМариенгаузенскому сельскому обществу4
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