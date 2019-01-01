хутор Демешево, хутор Демешево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Демешево

Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Белозерский район
242730Демешевохутор59°45'с.ш.37°41'в.д.O-37-004

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Чат по генеалогии Вологодской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Белозерский муниципальный район, Антушевское сельское поселение
19610404171х Демешевохутор

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Бечевинская волость
17Демишево (ус.)2-го стана, 5-го зем. уч.Ф. Ф. Лянчевского-Самотня122353422земледелие2 прд. и колодезьЗем. кон. ст., мелочная лавка
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