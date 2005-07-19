хутор Белярский 1-й, хутор Белярский 1-й, Александровская волость, Одесский уезд (на 1916) — Familio

Белярский 1-й

Александровская волость, Одесский уезд (на 1916)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Александровская волость
хутор Белярский № 114345286
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