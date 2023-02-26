агрогородок Гощево, Ивацевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Гощево

Ивацевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Коссовская волость
494. Гощево, село бывшее владельческое и государственное, дворов 73, жителей 786, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Коссовская волость
ГощевоСело116511504Коссово
ГощевоИмение2511504Коссово
ГощевоФольварок2111504Коссово

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивацевичский район, Стайковский сельсовет
д Гощево710

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивацевичский район, Стайковский сельсовет
аг. Гощево413

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