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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Большие Березицы, Лубинской волости, Лужского уезда, Ф. Семенова по делу о земле. 1896–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьянки д. Большие Березицы, Лубинской волости, Лужского уезда, М. Дмитриевой на лишение ее надельной земли. 1896 г. // Центральный государственный историчес Показать все
По делу запасных ефрейторов из крестьян Петербургской губернии, Лужского уезда, Лубинской волости, деревни Большие Березицы И. Д. Коростина, И. Д. Курганова и крестьянина Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2357Березицы, д. вл.при колодцах.656045130150Часовня православная.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58104Большие Березицыдеревня58°17'00"30°03'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450116д Большие Березицыдеревня