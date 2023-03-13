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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 251, 270. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Мольской церкви. Список архивных дел по прихо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8799Чучково, д. каз.при колодцах.10151257177Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1459. Чучкова, деревня бывшая государственная, при речке Вотче, дворов 30, жителей 180, волостное правление (уездный город в 101 версте), почтовая станция, земская почтов Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Чуйкова1661352518212454068399880667
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7979ЧучковоСлободищен.Троицкийбывшие государственные100—399396
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Чучково976137деревняРусские65120137257
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Чучково (сс. скков,3 торг. зав.,кред. т-во,зерно-очистит. п.,агроуч.,почт.-тел. аг.,ветп.,шк. I ст.,шк. подрост.,биб. изб-чит.,милиц. уч.) 4474деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.Зимнее: 100 км. Летнее: —.5265
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35955Чучководеревня59°36'с.ш.41°16'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638452101д Чучководеревня