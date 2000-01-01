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Новая деревня

Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Стародеревенская волость
56. Новая Деревня, село бывшее владельческое, при реке Большой Невке, дворов 203, жителей 1007, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная, шко Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Стародеревенская волость
село Новая Деревня

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
472Новая деревня, 1-й участок, вл.при р. Малой Невке.293174102
473Новая деревня, 2-й участок, вл.при р. Малой Невке.29133846
474Новая деревня, 3-й участок, вл.при р. Малой Невке.10½75221246
475Новая деревня, 4-й участок, вл.при р. Малой Невке.10¾216366Церковь православная 1.
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