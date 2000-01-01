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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
56. Новая Деревня, село бывшее владельческое, при реке Большой Невке, дворов 203, жителей 1007, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная, шко Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Новая Деревня
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
472Новая деревня, 1-й участок, вл.при р. Малой Невке.293174102
473Новая деревня, 2-й участок, вл.при р. Малой Невке.29133846
474Новая деревня, 3-й участок, вл.при р. Малой Невке.2½10½75221246
475Новая деревня, 4-й участок, вл.при р. Малой Невке.2¾10¾216366Церковь православная 1.