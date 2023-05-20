деревня Грязцы, деревня Грязцы, Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Грязцы

Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Эртильский район
617495Грязцыдеревня51°52'с.ш.40°25'в.д.M-37-009

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Чат по генеалогии Воронежской области

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Матренская волость
Выселки Грязцы.3657поселокМатренскаго

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Эртильский муниципальный район, Самовецкое сельское поселение
20658436106д Грязцыдеревня
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