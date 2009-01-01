деревня Буцевичи, деревня Буцевичи, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Буцевичи

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Белоручская волость
2. Буцевичи, село бывшее государственное, при речке Чемеричине, дворов 2, жителей 21, церковь православная

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет
д Буцевичи28

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Минский уезд
Буцевичи4Лапицкий524121108

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Белоручская волость
Буцевичи, деревня1821343410
Минский уезд, Семково-Городецкая волость
Буцевичи, деревня166151262615
Буцевичи, имение15711242415

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет
д. Буцевичи94
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