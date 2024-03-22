деревня Алексеевское, деревня Алексеевское, Локнянский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Алексеевское

Локнянский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Локнянский район
61385Алексеевскоедеревня56°43'с.ш.30°12'в.д.O-36-109

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Чат по генеалогии Псковской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Локнянский муниципальный район, Сельское поселение Самолуковская волость
58618466122д Алексеевскоедеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
Сц. Алексеевское и Орешково с дер. и пуст.21Ник. Отт. Ирман1622132

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
3713Алексеевское, сельцо.при колодце.56621113
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