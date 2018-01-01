деревня Городище, деревня Городище, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Городище

Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Новомосковский административный округ
39821Городищедеревня55°32'с.ш.37°26'в.д.N-37-015

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Десенская волость
Дер. Городище125Московско-Курская железная дорога, станция Бутово. 812

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4746Городищи, д. каз.при рч. Соринке.133182116
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