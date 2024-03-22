сельцо Малая Березовка, сельцо Малая Березовка, Косовская волость, Александрийский уезд (на 1916) — Familio

Малая Березовка

Косовская волость, Александрийский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Александровская волость
173. Мало-Березовка (Лекарева), деревня бывшая владельческая, при речке Березовке, дворов 45, жителей 293, винокуренный завод, винный склад

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
524Малая Березовка (Леонтьевка, Лекарева), сц. вл.при р. Березовке и пруде.142038123142

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Александрийский уезд, Косовская волость
деревня Малая-Березовка (сельское общество)55116147263
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