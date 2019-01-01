деревня Сухаревка, деревня Сухаревка, Майнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Сухаревка

Майнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Карлинская волость
781. Сухаревка, сельцо бывшее владельческое и однодворческое, при речке Гуще, дворов 106, жителей 576, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Майнский район
31042Сухаревкадеревня53°58'с.ш.47°47'в.д.N-38-084

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Майнский муниципальный район, Гимовское сельское поселение
73620455161д Сухаревкадеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
Сц. Сухаревка23Ф. В. и А. М. Каврайские2551275

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1403Сухаревка, сц. вл.при р. Гуще.1154536142148

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Карлинская волость
52Сухаревка, сельцо, при рч. Гуще; н. р.58107127249310
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