село Итхвиси, село Итхвиси, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი (на 2014) — Familio

Итхвиси

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ითხვისი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
იმერეთი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი , ითხვისის თემი
ითხვისიItkhvisiМужчин: 965. Женщин: 917. Всего: 1882.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Город Чиатура, Итхвисский сельсовет
село Итхвиси2224720
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