- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
349653Старая Заречнаядеревня59°05'00"46°07'00"O-38-033
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Старая Заречная Павинской волости об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Старая Заречная Павинской волости Чегодаева, Коркина, Ивкова и Горбова, жалующихся на неправильные действия волостных должностных лиц в дел Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
34632416301д Старая Заречнаядеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5813Заречная старая, д. каз.при рч. Воче.716971823