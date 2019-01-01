деревня Старая Заречная, деревня Старая Заречная, Павинский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Старая Заречная

Павинский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Павинский район
349653Старая Заречнаядеревня59°05'00"46°07'00"O-38-033

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Чат по генеалогии Костромской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Старая Заречная Павинской волости об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Старая Заречная Павинской волости Чегодаева, Коркина, Ивкова и Горбова, жалующихся на неправильные действия волостных должностных лиц в дел Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Павинский муниципальный район, Павинское сельское поселение
34632416301д Старая Заречнаядеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5813Заречная старая, д. каз.при рч. Воче.716971823
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