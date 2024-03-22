деревня Науйойи Ута, деревня Науйойи Ута, Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Науйойи Ута

Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Prienų rajono savivaldybė, Naujosios Ūtos seniūnija
Naujosios Ūtos k.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Литовская ССР, Пренайский район, Науйойи-Утаский сельсовет
деревня Науйойи Ута2669750
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