деревня Наратлык, деревня Наратлык, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Наратлык

Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Арский район
381556Наратлыкдеревня56°25'49°52'O-39-124

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Арский муниципальный район, Ташкичинское сельское поселение
92612480136д Наратлыкдеревня
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