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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
179. Мальгина, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 60, школа. В ½ версты — волостное правление (уездный город в 77 верстах), часовня, крас. Вь 1½ в. — Никола Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
243383Мальгинодеревня59°46'с.ш.39°04'в.д.O-37-007
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454478д Мальгинодеревня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4631МальгиноМальгинское.Дмитрия Солунскогобывшие помещичьи780,5174639
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1025Мальгино, д. вл.близь оз. Кубенского.7749102931
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Мальгино (Врач. амб )3401деревняЗимнее: 0,25 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.Зимнее: 83 км. Летнее: —.1919