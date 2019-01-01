деревня Мальгино, деревня Мальгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Мальгино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Нефедовская волость
179. Мальгина, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 60, школа. В ½ версты — волостное правление (уездный город в 77 верстах), часовня, крас. Вь 1½ в. — Никола Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
243383Мальгинодеревня59°46'с.ш.39°04'в.д.O-37-007

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Чат по генеалогии Вологодской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение
19620454478д Мальгинодеревня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Нефедовская волость
4631МальгиноМальгинское.Дмитрия Солунскогобывшие помещичьи780,5174639

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1025Мальгино, д. вл.близь оз. Кубенского.7749102931

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Нефедовокий сельсовет
Мальгино (Врач. амб )3401деревняЗимнее: 0,25 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.Зимнее: 83 км. Летнее: —.1919
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