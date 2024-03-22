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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о семейно-имущественном разделе граждан с. Родово Павловской волости Саломатиных Тульский уезд. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 1. Дело 162 Показать все
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Рогово Пасловской вол. Тульского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4113.
Дело о выкупе крестьянского надела из имения помещицы вдовы действительного статского советника Ольги Васильевны Дранициной обществом крестьян с-ца Рогова Пасловской вол. Показать все
Дело о возвращении прошения бывшей дворовой женщине Степаниде Семеновой Новиковой с-ца Рогово Пасловской волости Тульского у., поданного вне установленного порядка обраще Показать все
Дело по жалобе гр-н с. Рогово, Пасловской волости, Тульского уезда Саломатиных Марии Михайловны и Ивана на постановление волземкомиссии от 29 мая 1923 г. о семейно-имущес Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
265Рогово, сц. вл. и каз.при рч. Сеже.2415115960