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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
18. Холыно, село бывшее владельческое, при реке Мсте, дворов 105, жителей 587, 2 церкви православных, 2 лавки
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
35Холынья (сел.)6-го стана, 6-го зем. уч.Холынского142150473506979316+огородничестворыболовстворека Мста.река2 церкви, школа, часовня, 4 мелочные лавки, чайн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59460Холыньядеревня58°29'00"31°33'00"O-36-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49625408176д Холыньядеревня