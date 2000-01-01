дачный посёлок Слобода, Пермский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Слобода

Пермский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
не существует
Тип
дачный посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Сретенская волость
85) д. Новоселы (Слобода), на р. МолоковкеСретенское общество51517Бывшие помещичьиПравославныеРусские1246

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Пермский округ, Ильинский район , Сретенский сельсовет
34. Слободы (Новоселы), д. 23414990русские90Сретенскойр. Иван-шор514ст. Григорьевская пр. Слудка5737½1451451414большой

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