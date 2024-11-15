Населенное место

Петровщина, им. (Корсака), оз. Петровщина, жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 578, у. гор. 55 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Новодруцк 18 в.