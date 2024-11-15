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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Петровщина, им. (Корсака), оз. Петровщина, жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 578, у. гор. 55 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Новодруцк 18 в.
Петровщина, з., оз. Петровское, жит. 34 (19 м. 15 ж.), дес. 24, у. гор. 55 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Березвечь 15 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Петровщина243
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Петровщина115